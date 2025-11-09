Футбол
9 ноября, 12:42

Комик Грачев поддержал Станковича: «Не нужно никого менять, «Спартак» будет на первом месте»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Грачев.
Фото Микеле Антонов, «СЭ»

Известный комик и болельщик «Спартака» Дмитрий Грачев в разговоре с «СЭ» высказался о последних результатах команды.

«Игра «Спартака» прекрасная. Очень хорошая. Каждый матч надо играть так. Сезон сложный. Не очень хорошо получается. В прошлом сезоне мы до зимней паузы играли хорошо, потом — плохо. Сейчас наоборот. Так что к концу чемпионата будем на первом месте.

Уход Станковича? Я думаю, что до конца чемпионата точно не нужно никого менять. А там уже как будет, по результатам», — сказал Грачев «СЭ».

После 14 туров красно-белые с 22 очками располагаются на шестой строчке в чемпионате России.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
  • -философ-

    У Галактионова, практически, одни россияне, но как достойно смотрятся.

    09.11.2025

  • Timka1401

    а у Галактионова результат лучше ? он кстати дольше на своем посту! какие двойные стандарты у всех !

    09.11.2025

  • efim6010

    "К концу чемпионата будем на первом месте." - первоапрельская шутка, оно и понятно у комика с юмором всё о"кей.

    09.11.2025

  • optimist61

    Новый юмористический номер для концерта

    09.11.2025

  • psevdonim777

    25 лет не меняем

    09.11.2025

  • Бен Ричардс

    Дворников московского ГБУ "Жилищник" по этой теме не опросили. Есть над чем работать.

    09.11.2025

  • За спорт!

    комики такие фантазёры

    09.11.2025

  • hant64

    Комик - это же не слово-синоним со словом дурак. Но в данном случае именно так.

    09.11.2025

  • -философ-

    Человек у руля уже около полутора лет. Результат? Согласен, часто сменяются тренеры. Но предложить комику, чтобы , скажем, Петросян был их худруком, это было бы плюсом для камедиклаба? При всём уважении к прошлым заслугам Евгения Вагановича, сейчас шутки стали другими. Можно спорить : они хуже стали или лучше, но время идёт, шутки меняются. Здесь тоже, у серба , при наличии ряда добротных футболистов, начисто отсутствует мысль на поле. Никого не хочу переубедить в своей правоте, это всего лишь размышления.

    09.11.2025

  • Marty Friedman

    дык это, ммм рекламировал, там тоже будет всё хорошо, говорил...

    09.11.2025

  • sven

    комик и есть комик... насмешил

    09.11.2025

    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

