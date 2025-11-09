Комик Грачев поддержал Станковича: «Не нужно никого менять, «Спартак» будет на первом месте»

Известный комик и болельщик «Спартака» Дмитрий Грачев в разговоре с «СЭ» высказался о последних результатах команды.

«Игра «Спартака» прекрасная. Очень хорошая. Каждый матч надо играть так. Сезон сложный. Не очень хорошо получается. В прошлом сезоне мы до зимней паузы играли хорошо, потом — плохо. Сейчас наоборот. Так что к концу чемпионата будем на первом месте.

Уход Станковича? Я думаю, что до конца чемпионата точно не нужно никого менять. А там уже как будет, по результатам», — сказал Грачев «СЭ».

После 14 туров красно-белые с 22 очками располагаются на шестой строчке в чемпионате России.