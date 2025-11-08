Гол Комличенко принес «Локомотиву» домашнюю победу над «Оренбургом»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Локомотив» — «Оренбург»: статистика личных встреч

В последних 15 матчах у «Оренбурга» всего две победы над «Локомотивом», но одна из них добыта именно в Москве: два года назад команда выиграла со счетом 2:0, забив дважды в последние 10 минут встречи. Любопытно, что окончательный счет в той игре установил нападающий Дмитрий Воробьев, ныне выступающий за железнодорожников.