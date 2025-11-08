Футбол
9 ноября, 17:15

Гол Комличенко принес «Локомотиву» домашнюю победу над «Оренбургом»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 15-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
8 ноября, 19:45

В воскресенье, 9 ноября «Локомотив» дома победил «Оренбург».

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября, 15:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Оренбург

9 ноября, 17:14

«Локомотив» забил с пенальти и одолел «Оренбург»

Голов с игры мы с вами сегодня так и не дождались, но согласитесь — второй тайм был хорош. И ведь гости имели свой шанс — могли повести в счете, попади точно в «девятку» Рыбчинский. Не повезло. А «Локомотив» все-таки забил, ну и для разбора судейской работы тут просто поле непаханое.

До свидания.

9 ноября, 17:13

90+10 минута. «Оренбург», кажется, закончил бороться. В атаку идет только «Локомотив». И все подборы за хозяевами...

9 ноября, 17:12

90+9 минута. Руденко, конечно, просто молодчик. Едва не подрезал мяч точно в цель своей перебинтованной головой. Отличный момент!

9 ноября, 17:10

90+7 минута. Карпукас и Мялковский могли завершать всю эту веселую историю, но последний не дотянулся до мяча перед совершенно пустыми воротами.

9 ноября, 17:09

90+6 минута. Ньямси снимает верховой мяч после заброса на Савельева и скидки в центр штрафной.

9 ноября, 17:09

90+5 минута. Угловой заработал «Оренбург» слева!

9 ноября, 17:07

90+4 минута. Гости основательно наваливаются на оборону «Локомотива». Но моментов нет. Последнее из опасного — это чумовой удар Рыбчинского, но когда это было...

9 ноября, 17:05

90+2 минута. Вторая желтая карточка Ахметзянову — «Оренбург» остается без тренера. Добро пожаловать в клуб имени Деяна Станковича!

9 ноября, 17:04

90+1 минута. Целых девять минут добавлено ко второму тайму этой встречи. Чуть ранее повреждение получил Комличенко и пока он вне игры.

9 ноября, 17:01

88-я минута. Оганесян не дотягивается до мяча и получает желтую карточку. У «Локомотива» вторая замена сегодня — Ненахов вместо Бакаева.

9 ноября, 17:00

86-я минута. Двойная замена в составе «Оренбурга»: Гюрлюк и Томпсон ушли, Оганесян и Жезус вышли.

9 ноября, 16:59

84-я минута. Бакаев терпит крушение перед штрафной гостей — Камилов сыграл чисто.

9 ноября, 16:56

82-я минута. Муфи упал в штрафной «Локомотива» — это очень смешно. Странно, что без карточки за симуляцию.

9 ноября, 16:54

81-й минута. Отмена гола! Ожидаемо. Тройная замена в составе «Оренбурга»: Савельев, Игнатьев и Камилов вместо Гузины, Рыбчинского и Квеквескири.

9 ноября, 16:52

79-я минута. Там должен был Ньямси гвоздь вбивать, но есть дикое спасение Овчинникова, а добивание Комличенко выглядит все же не очень...

9 ноября, 16:51

78-я минута. ГОЛ! Ну, это настоящий тачдаун от Комличенко. Просто впечата мяч в сетку, хотя... будет отмена. Мне так кажется.

9 ноября, 16:50

76-я минута. Тройная замена готовится в составе гостей. Тем временем, Сарвели пробивает с правой издали — после рикошета мяч улетел на угловой.

9 ноября, 16:48

74-я минута. Понятное дело, пошло движение на скамейке запасных «Оренбурга». Будут усиливать атаку — дело ясное.

9 ноября, 16:45

«Локомотив» — «Оренбург»: хозяева открыли счет с пенальти

72-я минута. Комличенко пробивает низом в левый угол от себя, Овчинников угадывает, но мяч проходит под землей. 1:0!

9 ноября, 16:44

71-я минута. Понеслась прожарка. Пока «Оренбург» праздновал возвращение Чичинадзе — назначен пенальти в их ворота. Мне нравится эта вечеринка.

9 ноября, 16:42

69-я минута. Ну, началось. Рефери побежал к телевизору. Было ли нарушение? Ну, допустим. А у кого? Да вроде кажется, что у обоих. Один опирался, другой отталкивался. Вот так вот! Фол в атаке — итог эпизода. Чичинадзе возвращают на поле. Мда...

Как говорится, команды играют в полном составе.

9 ноября, 16:41

67-я минута. Посмотрели? Ну и как вам? Невероятно сложный момент, но рефери его трактует мгновенно и беспощано. Но как же без ВАР? Впрочем, он уже работает.

9 ноября, 16:40

66-я минута. Пенальти в ворота «Оренбурга»! И прямая красная карточка Чичинадзе! Вот это поворот...

9 ноября, 16:38

64-я минута. Рыбчинский, конечно, здорово ведет игру «Оренбурга». Заработал штрафной слева (сфолил Сильянов), сам исполнил подачу и сделал это хорошо — будет угловой спрва.

9 ноября, 16:36

62-я минута. Мяч попадает в руку Фассону, но она была почти прижата к корпусу и потом дело было все же вне пределов штрафной. Ахметзянову карточка — это второе подряд предупреждение гостям за излишние эмоции.

9 ноября, 16:34

60-я минута. Звонкое столкновение Муфи и Руденко на подступах к штрафной «Оренбурга»! Руденко продолжит встречу с повязкой на голове — это очень хорошо, главное что нет сотрясения. Впрочем, будем наблюдать.

9 ноября, 16:32

59-я минута. Гузина в середине сумел сбросить мяч на Рыбчинского, но убежать в контратаку тому не позволили. Хотулев против Бакаева на правом фланге атаки «Локомотива». Карточка Хотулеву за эмоции в адрес первого помощника арбитра.

9 ноября, 16:30

57-я минута. Игра как-то зашумела после попадания в перекладину Рыбчинского. До этого опасные моменты не возникали столь густо: Рыбчинский, Баринов и Сарвели — все это в течение примерно пяти минут.

9 ноября, 16:28

55-я минута. Сарвели сменил на поле Пруцева и первым же касанием головы едва не забил! Угловой готовится исполнять Бакаев.

9 ноября, 16:26

53-я минута. Ответ от «Локомотива»! Баринов пробивал с линии штрафной, в дело вмешался рикошет, а мяч едва не свалился под перекладину, приземлившись на сетку ворот...

9 ноября, 16:24

50-я минута. Вот это царь-пушка! Какой удар Рыбчинского. Сорвался шедевр. Мяч, срикошетив от перекладины, упал на линию и вернулся в поле.

9 ноября, 16:21

47-я минута. Час от часу не легче для «Локомотива»: по итогам стычки с Гузиной, Баринов получил желтую карточку и теперь в матче против «Краснодара» у «Локо» будет новый капитан — Баринов пропустит игру из-за дисквалификации.

9 ноября, 16:19

46-я минута. Второй тайм начинается со стычки в середине поля!

9 ноября, 16:02

«Локомотив» — «Оренбург»: без голов после первого тайма

Хозяева вполне могли забивать как минимум дважды: вспомним неточный удар низом в самом начале тайма от Бакаева, а затем два шанса для Комличенко (ногой и головой). «Оренбург» мог открыть счет после удара головой по центру от Ду Кейроса, но в том моменте требовался удар в угол.

9 ноября, 16:01

45-я минута. И снова угловой. Рыбчинский подал, мяч отлетел к Чичинадзе, который с левой ноги пробил неточно. Перерыв.

9 ноября, 16:00

43-я минута. Близится к завершению первый тайм. Абсолютно равный футбол пока. Но по моментам, конечно, «Локомотив» бодрее смотрится.

9 ноября, 15:56

40-я минута. Гузина свалился на правый фланг, но в момент подачи в штрафную свалился еще и мяч с ноги — Митрюшкин спокойно играет.

9 ноября, 15:54

38-я минута. Нарушение правил против Пруцева в штрафной «Локомотива».

9 ноября, 15:53

36-я минута. «Оренбург» разыграл угловой на этот раз справа. И еще одна подача будет? Да, и снова с правого фланга.

9 ноября, 15:50

34-я минута. Быстрая атака «Локомотива» и голевой момент! Фассон навесил, а Комличенко головой влепил как из пушки, но отчаянно неточно. Надо отметить, что в своих подходах к штрафной хозяева правый фланг не используют совершенно.

9 ноября, 15:50

33-я минута. Гюрлюк едва не убежал один на один, но его спокойно проводил Ньямси.

9 ноября, 15:46

31-я минута. Ведерников отменно отработал в обороне, чисто прервав передачу Бакаева слева на Комличенко. Отличная работа.

9 ноября, 15:45

30-я минута. «Оренбург» решил разыграть угловой слева и вывел на дальний удар Ведерникова который пробивал с левой сильно и неточно.

9 ноября, 15:44

28-я минута. Чичинадзе нарушил правила на Бакаеве в середине поля. На карточку пока никто не наиграл.

9 ноября, 15:42

26-я минута. Классно сыграно! Ведерников совершил рывок и достал мяч у лицевой, исполнил подачу с левой и после корректировки партнера головой завершал Ду Кейрос! Митрюшкин спокоен.

9 ноября, 15:39

24-я минута. Рыбчинский исполнил хорошую подачу почти в центр штрафной — угловой слева будет у ворот «Локомотива». Небольшое повреждение у Комличенко — сейчас вроде бы с ним все в порядке. Два подряд угловых от гостей — без результата.

9 ноября, 15:38

22-я минута. Первый удар в створ от «Оренбурга». Это Гюрлюк получил передачу близко от линии штрафной слева и плотно пробил по месту Митрюшкина.

9 ноября, 15:36

20-я минута. Почти половина первого тайма позади. 2:0 по голевым моментам в пользу «Локомотива». Но все же и их моментами железными я бы не назвал. А вот по владению у хозяев уже давно перевес. Впрочем, небольшой.

9 ноября, 15:32

17-я минута. Ведерников слева навешивал в штрафную — никто не добрался до мяча. И все же этот подход в исполнении «Оренбурга» смотрелся прилично.

9 ноября, 15:30

14-я минута. Комличенко хорош! Но ударной силы не хватило. Принимал мяч от Карпукаса в штрафной метрах в двенадцати от ворот, хорошо убрал с пути противника, но пробить акцентированно не получилось. И тем не менее, считаю, что это второй голевой момент у «Локомотива» вслед за Бакаевым.

9 ноября, 15:29

12-я минута. Карпукас нарушил правила на Гузине. Второй был вынужден вернуться на свою половину поля в поисках мяча.

9 ноября, 15:26

9-я минута. В хорошем темпе начинают матч обе команды. И кажется, что по проценту владения мячом примерное равенство. Может быть только сейчас «Локомотив» старается установить контроль.

9 ноября, 15:23

7-я минута. Пока мяч был в воздухе случился фол в атаке со стороны хозяев. Это Сильянов поборол Квеквескири.

9 ноября, 15:22

6-я минута. Теперь уже Комличенко достается в столкновении с Ду Кейросом на половине поля гостей. Далековато до ворот, но кажется готовится подача.

9 ноября, 15:19

4-я минута. Шанс для Бакаева! Вошел в штрафную слева и пробил низом в направлении дальнего угла — чуть неточно получилось. С коридором для удара помог капитан команды Баринов.

9 ноября, 15:17

2-я минута. Комличенко нарушает правила против Муфи почти у самой бровки — Галактионов скептически оценивает этот момент.

9 ноября, 15:16

1-я минута. Игра началась! Смотрим внимательно за событями в этой встрече.

9 ноября, 14:33

Состав «Оренбурга»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Чичинадзе, Муфи, Квеквескири (к), Ду Кейрос, Гюрлюк, Рыбчинский, Томпсон, Гузина.

Состав «Локомотива»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Ньямси, Сильянов, Баринов (к), Карпукас, Пруцев, Руденко, Комличенко, Бакаев.

8 ноября, 20:55

«Локомотив» — «Оренбург»: травмы и дисквалификации

«Локомотиву» не сможет помочь ключевой полузащитник Алексей Батраков — у него перебор желтых карточек. Защитник Сесар Монтес получил повреждение в кубковом матче со «Спартаком», но, вероятно будет в заявке. Продолжают восстанавливаться после травм Дмитрий Воробьев и Сергей Пиняев. В составе «Оренбурга» травмированных и дисквалифицированных нет.

8 ноября, 20:45

«Локомотив» — «Оренбург»: как играли в прошлом сезоне

«Оренбург» сумел взять очки в Москве, сыграв вничью 1:1, а в ответном матче гостевую победу отпраздновал «Локомотив» со счетом 4:2.

8 ноября, 20:35

«Локомотив» — «Оренбург»: статистика личных встреч

В последних 15 матчах у «Оренбурга» всего две победы над «Локомотивом», но одна из них добыта именно в Москве: два года назад команда выиграла со счетом 2:0, забив дважды в последние 10 минут встречи. Любопытно, что окончательный счет в той игре установил нападающий Дмитрий Воробьев, ныне выступающий за железнодорожников.

8 ноября, 20:25

«Локомотив» — «Оренбург»: последние матчи

«Локомотив» в прошлом туре проиграл в гостях «Зениту» (0:2), а «Оренбург» на своем поле победил «Сочи» (3:1).

8 ноября, 20:15

«Локомотив» — «Оренбург»: положение команд в таблице

Московский клуб в прошлом туре потерпел первое поражение в чемпионате и сразу откатился на пятую строчку. «Оренбург» сейчас находится в зоне стыковых матчей — у команды всего 2 победы в 14 турах.

8 ноября, 20:05

«Локомотив» — «Оренбург»: где и когда состоится матч

Игра пройдет 9 ноября в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 15.15 по московскому времени. Телевизионную трансляцию встречи можно посмотреть на платном канале «Матч Премьер».

8 ноября, 19:55

Всем привет! «СЭ» приглашает вас на текстовую трансляцию матча 15-го тура российской Премьер-лиги. «Локомотив» примет на своем поле «Оренбург». На этой странице вас ждет текстовая трансляция матча. Не пропустите!

