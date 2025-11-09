Футбол
9 ноября, 12:56

Семак — о поле в Самаре: «Зная, что будет такое мероприятие, можно было подготовиться и принять более правильное решение»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем против «Крыльев Советов» в 15-м туре РПЛ ответил на вопросы о состоянии газона в Самаре.

Стадион &laquo;Самара Арена&raquo;.Матч «Крылья» — «Зенит» все-таки пройдет в Самаре. А как же убитый газон?

«Поле далеко не оптимальное, это точно. Проплешины, которые появились, засыпали скошенной травой зеленой для картинки. С точки зрения травяного покрова, вопрос понятен, что не везде есть трава. Вопрос, насколько она будет держать, насколько будет плыть или не плыть земля.

Конечно, разговоры о состоянии поля влияют на игроков, на команду. Будет-не будет игра, какое качество газона, но мы ничего в этой ситуации не можем делать. Конечно, можно было подготовиться и принять более правильное решение, зная, что будет такое мероприятие, но это все уже разговоры. Сейчас уже нужно выходить и играть настолько, насколько поле будет позволять», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Матч между «Крыльями» и «Зенитом» стартует в 13.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Крылья Советов&raquo; сыграют с &laquo;Зенитом&raquo; в&nbsp;матче 15-го тура РПЛ.«Крылья Советов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Зенит
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
  • ShadowPavel

    Вот и поле виновато…

    11.11.2025

  • Labubal

    еще щас некоторые и схемы хитрые найдут

    11.11.2025

  • Александр Телегин

    семак ноет и ноет, сколько можно.

    10.11.2025

  • Мику

    Только одно сделали другое отвалилось :joy:

    09.11.2025

  • Timka1401

    а правильное решение - это чтобы на нейтральном поле сыграть ? ну тогда оба матча надо так играть , чтобы преимущества не было ни у кого !

    09.11.2025

  • Djibits

    да нормально там все, а вы сразу "беспредел"

    09.11.2025

  • BobIG

    Лишь бы игралось нормально

    09.11.2025

  • Niikiitic

    Мда беспредел

    09.11.2025

  • bvp

    Вполне нормальное поле, не надо волну нагонять.

    09.11.2025

  • tornag

    по ящику поле нормально выглядит

    09.11.2025

  • Lego

    И почему-то неудивительна такая ситуация.

    09.11.2025

  • Слава Иванов

    Форум крупный провели, а поле для игры позабыли, хотя игра то спортивная :joy:

    09.11.2025

  • shap-maksim

    Такое поле преимущество Крыльев советов. Можно отобрать очки у Зенита

    09.11.2025

  • fell62

    Серожа , иди учи жену борщ варить , или трэнэруй , за чем советы давать , ти ктё тякой , давай досвидания ))

    09.11.2025

  • нет желтухе!

    Проплешины, которые появились, засыпали скошенной травой зеленой для картинки. - шли века, но ничего не менялось.

    09.11.2025

  • Haiaxi

    На поле паслись очень атлетичные тёлки

    09.11.2025

  • Haiaxi

    Конечно, можно было подготовиться и принять более правильное решение, зная, что будет проходит футбольный матч

    09.11.2025

  • Желтый полосатик

    "Да, .. вашу мать! Как можно было так разъ...ть поле! Вы тут совсем ох..ли, м...ки и уё..и" - подумал Сергей Богданович. Но вслух сказал: "Поле далеко не оптимальное, это точно... Конечно, можно было подготовиться и принять более правильное решение, зная, что будет такое мероприятие" Потому что он очень воспитанный)

    09.11.2025

    • «Локомотив» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

    Видео и фото поля стадионе в Самаре перед матчем «Крылья Советов» — «Зенит»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

