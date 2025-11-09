Семак — о поле в Самаре: «Зная, что будет такое мероприятие, можно было подготовиться и принять более правильное решение»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем против «Крыльев Советов» в 15-м туре РПЛ ответил на вопросы о состоянии газона в Самаре.

«Поле далеко не оптимальное, это точно. Проплешины, которые появились, засыпали скошенной травой зеленой для картинки. С точки зрения травяного покрова, вопрос понятен, что не везде есть трава. Вопрос, насколько она будет держать, насколько будет плыть или не плыть земля.

Конечно, разговоры о состоянии поля влияют на игроков, на команду. Будет-не будет игра, какое качество газона, но мы ничего в этой ситуации не можем делать. Конечно, можно было подготовиться и принять более правильное решение, зная, что будет такое мероприятие, но это все уже разговоры. Сейчас уже нужно выходить и играть настолько, насколько поле будет позволять», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Матч между «Крыльями» и «Зенитом» стартует в 13.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.