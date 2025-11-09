«Локомотив» — «Оренбург»: Комличенко открыл счет с пенальти

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко открыл счет в матче 15-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:0.

Форвард реализовал пенальти на 73-й минуте встречи, назначенный за фол защитника оренбуржцев Муфи на полузащитнике железнодорожников Дмитрии Баринове.

За несколько минут до этого главный судья встречи Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Оренбурга» за фол защитника Анри Чичинадзе на нападающем Александре Руденко, а также показал Чичинадзе красную карточку, но изменил свое решение после вмешательства ВАР.

Гол в ворота «Оренбурга» стал для Комличенко четвертым в чемпионате России-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург».