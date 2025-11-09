Футбол
9 ноября, 16:58

Газзаев: «Пока «Динамо» — это разочарование. Тренеры должны спрашивать с игроков»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший нападающий и экс-главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев поделился мнением об игре бело-голубых в первом круге чемпионата России-2025/26.

«Все ждали от «Динамо» большего. Новый тренер, много трансферов к уже имеющемуся качественному составу. Пока «Динамо» — это разочарование. Результата нет и можно уже говорить, что отставание даже от тройки призеров очень большое. Но дальше все зависит от работы тренерского штаба и команды.

Требования к командам-лидерам очень высокие, а такие клубы, как «Динамо», должны показывать высокий уровень футбола и результата. И тренеры должны спрашивать с игроков, а не существовать в тепличных условиях. «Акрон» за вчерашний матч надо похвалить. Команда сыграла грамотно и дисциплинированно в обороне, выполнив тренерскую установку. И она своего добилась. В конце дождалась возможности и забила», — сказал Газзаев «СЭ».

«Динамо» после 15-го тура занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
  • rac135

    Так он этого и ждет) Неустойка плюс сбродная) А там, глядишь, с помощью щелкоперов и блогеров, еще дураки найдутся)

    09.11.2025

  • rac135

    Если для Газзаева «Динамо» разочарование, то по мне это просто КАТАСТРОФА))) И вообще, для сведения уважаемого Валерия Георгиевича, рыба тухнет с головы) Если при Личке по итогам первого круга сезона 24-25 команда набрала 33 очка, забив 31 мяч и пропустив 17 мячей, то при разрекламированном Карпуше-дорогуше в активе «Динамо» 17 очков, 22 забитых и 23 пропущенных мяча) И это при том, что трансферы, общей стоимостью 23 млн.евро, производились под руководством Карпуши-дорогуши) А он это любит и здесь он большая дока) В «Спартаке» с лета 2008 года по март 2014 привел в «Спартак» 39 игроков, из которых 28 его покинули. Кроме того, на момент отставки главного тренера 11 футболистов находились в аренде в других клубах. Всего же на никчемные трансферы Карпуша потратил 270 (ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ) миллионов евро. Успехов вам, динамовцы)

    09.11.2025

  • mikeV

    Может, уже пора и с тренера спросить?

    09.11.2025

  • Derbist

    Опять "спрашивать с игроков". «Жена Цезаря должна быть вне подозрений»

    09.11.2025

