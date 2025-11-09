«Локомотив» — «Оренбург»: арбитр отменил удаление Чичинадзе и пенальти в ворота гостей после подсказки ВАР

Главный арбитр матча «Локомотив» — «Оренбург» Сергей Цыганок на 66-й минуте игры 15-го тура РПЛ показал защитнику гостей Анри Чичинадзе прямую красную карточку.

Судья удалил Чичинадзе после того, как тот схватил рукой нападающего железнодорожников Александра Руденко и уронил его на газон. Также арбитр назначил пенальти в ворота «Оренбурга». После просмотра ВАР Цыганок изменил свое решение, определив, что изначально со стороны Руденко был фол. Красная карточка и пенальти были отменены.