«Локомотив» — «Оренбург»: команды не открыли счет в первом тайме

«Локомотив» и «Оренбург» не забили голов в первом тайме матча 27-го тура РПЛ — 0:0.

За этот игровой отрезок железнодорожники нанесли один удар в створ ворот соперника, на счету оренбуржцев три таких удара.

Игра проходит в Москве на «РЖД Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург».