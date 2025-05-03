Семин об 11 россиянах в составе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»: «Если это натурально — честь им и хвала»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что железнодорожники вышли на матч 27-го тура РПЛ против «Оренбурга» с 11 россиянами в составе.

«Если это натурально — честь им и хвала. Если это искусственно — то не понимаю этих задач. Тогда для чего в запасе сидят иностранцы и приглашаются в команду?» — сказал Семин «СЭ».

«Локомотив» впервые в XXI веке вышел на игру чемпионата России с 11 россиянами на поле, сообщает Opta. Также это четвертый подобный случай для московских клубов в этом столетии. До «Локомотива» стартовый состав из россиян дважды выпускал «Торпедо» (оба раза — в 2022 году) и один раз — «Динамо» (в 2015 году).

У «Локомотива» в заявке на матч с «Оренбургом» присутствуют трое иностранцев: защитники Лукас Фассон (Бразилия), Жерзино Ньямси (Франция) и Сесар Монтес (Мексика).