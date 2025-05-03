«Зенит» проведет заключительный домашний матч сезона в ретро-форме
Футболисты «Зенита» в честь столетия клуба сыграют в специальной форме в заключительном домашнем матче сезона, сообщает пресс-служба питерской команды.
В 30-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут на своем поле «Ахмат». Игра состоится 24 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. На матч игроки «Зенита» выйдут в ретро-форме, дизайн который объединяет сразу несколько эпох.
«Продольная полоса отсылает к началу начал и «Сталинцу», воротник напоминает о футбольной моде 1950-60-х, а первая версия клубной стрелки, которая использовалась до конца 1970-х, вызывает ностальгию у болельщиков «Зенита» со стажем. Форма полевых игроков сочетает три главных цвета клуба — насыщенный синий, белый и небесно-голубой. Вратарский комплект выполнен в классических черных тонах с контрастным воротником и белыми вставками на рукавах. У сердца, там, где ей и положено быть — зенитовская стрелка», — говорится в сообщении «Зенита».
Отмечается, что в таком же комплекте команда сыграет и в Матче легенд на «Газпром Арене» 25 мая.
После 26 туров «Зенит» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» четыре балла.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2