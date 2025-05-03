Футбол
3 мая, 17:46

«Зенит» проведет заключительный домашний матч сезона в ретро-форме

Алина Савинова
«Зенит» представил форму для заключительного домашнего матча сезона.
Фото ФК «Зенит»

Футболисты «Зенита» в честь столетия клуба сыграют в специальной форме в заключительном домашнем матче сезона, сообщает пресс-служба питерской команды.

В 30-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут на своем поле «Ахмат». Игра состоится 24 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. На матч игроки «Зенита» выйдут в ретро-форме, дизайн который объединяет сразу несколько эпох.

«Продольная полоса отсылает к началу начал и «Сталинцу», воротник напоминает о футбольной моде 1950-60-х, а первая версия клубной стрелки, которая использовалась до конца 1970-х, вызывает ностальгию у болельщиков «Зенита» со стажем. Форма полевых игроков сочетает три главных цвета клуба — насыщенный синий, белый и небесно-голубой. Вратарский комплект выполнен в классических черных тонах с контрастным воротником и белыми вставками на рукавах. У сердца, там, где ей и положено быть — зенитовская стрелка», — говорится в сообщении «Зенита».

Отмечается, что в таком же комплекте команда сыграет и в Матче легенд на «Газпром Арене» 25 мая.

После 26 туров «Зенит» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» четыре балла.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
  • Бананоид

    модернмакаки в ретроформе, ну самим-то не противно так историю позорить? переменуйте уже команду в фк газпром и делайте, что хотите...

    03.05.2025

  • hattabych

    В какой форме Зенит 100 лет назад играл?

    03.05.2025

  • novick

    В 60-е , 70-е Зенит играл в красных футболках и белых трусах, либо в белой форме. Автору на заметку.

    03.05.2025

  • Loel1

    Зенит позор Российского футбола! Желаю им поражения!

    03.05.2025

  • оппонент

    Проведите матч в форме 1967г, когда должны были вылететь, а спасение пришло от партейцев, не позволивших такую акцию в год 50-летия Октябрьской революции и города колыбели.

    03.05.2025

