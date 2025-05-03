«Зенит» проведет заключительный домашний матч сезона в ретро-форме

Футболисты «Зенита» в честь столетия клуба сыграют в специальной форме в заключительном домашнем матче сезона, сообщает пресс-служба питерской команды.

В 30-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут на своем поле «Ахмат». Игра состоится 24 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. На матч игроки «Зенита» выйдут в ретро-форме, дизайн который объединяет сразу несколько эпох.

«Продольная полоса отсылает к началу начал и «Сталинцу», воротник напоминает о футбольной моде 1950-60-х, а первая версия клубной стрелки, которая использовалась до конца 1970-х, вызывает ностальгию у болельщиков «Зенита» со стажем. Форма полевых игроков сочетает три главных цвета клуба — насыщенный синий, белый и небесно-голубой. Вратарский комплект выполнен в классических черных тонах с контрастным воротником и белыми вставками на рукавах. У сердца, там, где ей и положено быть — зенитовская стрелка», — говорится в сообщении «Зенита».

Отмечается, что в таком же комплекте команда сыграет и в Матче легенд на «Газпром Арене» 25 мая.

После 26 туров «Зенит» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» четыре балла.