«Локомотив» подписал контракт с Зелимханом Бакаевым

«Локомотив» подписал контракт с бывшим нападающим «Зенита» и «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

Соглашение рассчитано на два года. 28-летний россиянин будет выступать под 7-м номером.

5 июня «Зенит» объявил об уходе Бакаева. Ранее он играл за «Спартак», и выступал на правах аренды в тульском «Арсенале» и эмиратском клубе «Аль-Вахда».

Прошлый сезон Бакаев провел в аренде в «Химках». На его счету 6 голов и 3 результативные передачи в 28 матчах.