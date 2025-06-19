Мостовой о переходе Бакаева в «Локомотив»: «Для железнодорожников это усиление»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе Зелимхана Бакаева в «Локомотив».

«Нормальная история. Я говорил, что у «Химок» была хорошая команда. Там многие ребята радуются, что могут спокойно уходить в другие клубы. Для железнодорожников Бакаев — это усиление. Он должен помочь, однозначно», — сказал Мостовой «СЭ».

«Локомотив» подписал контракт с бывшим нападающим «Зенита» и «Спартака» Бакаевым на два года. 28-летний россиянин будет выступать под 7-м номером.