Источник: «Пари НН» сыграет до 4 домашних матчей на старте сезона в Саранске

«Пари НН» проведет от 2 до 4 домашних матчей на старте сезона на стадионе в Саранске, сообщает инсайдер Иван Карпов в Telegram-канале.

По информации источника, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина попросили предоставить стадион «Нижний Новгород» для выставки компании «Росатом». Предварительно, мероприятие на стадионе пройдет в августе, после чего нужно будет приводить поле в порядок.

По решению РФС, «Пари НН» заменит «Химки» в следующем сезоне РПЛ, так как подмосковный клуб не получил лицензию для участия в чемпионате.