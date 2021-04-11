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Болельщики устроили драку на трибуне во время матча «Локомотив» - «Спартак»

19:20
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В начале первого тайма матча 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» – «Спартак» болельщики устроили драку на трибуне хозяев.

Сначала с трибуны гостей, находящейся поблизости, начали кидать предметы. Затем больше десятка болельщиков «Спартака» побежали к болельщикам «Локомотива».

Встреча проходит в Москве. Идет первый тайм.

Локомотив – Спартак

 

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