«Локомотив» — «Крылья Советов»: Карасев отменил гол Комличенко и удалил футболиста через 3 минуты

Арбитр Сергей Карасев отменил гол нападающего «Локомотива» Николая Комличенко в матче 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Судья отменил забитый форвардом мяч на 90+2-й минуте встречи после проверки ВАР. Комличенко нарушал правила в столкновении с вратарем самарской команды Сергеем Песьяковым.

Через 3 минуты Карасев показал нападающему вторую желтую карточку и удалил с поля за напрушение на Фернандо Костанце в своей штрафной.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».