«Локомотив» — «Крылья Советов»: Раков сравнял счет с пенальти на 90+6-й минуте

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков сравнял счет в матче 7-го тура РПЛ против «Локомотива» — 2:2.

На 90+6-й минуте встречи форвард реализовал пенальти, назначенный за фол нападающего «Локомотива» Николая Комличенко в своей штрафной площади. Комличенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Раков забил пятый гол в сезоне-2025/26. 20-летний россиянин — воспитанник «Локомотива», он выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из московского клуба.