«Локомотив» — «Крылья Советов»: Раков сравнял счет с пенальти на 90+6-й минуте
Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков сравнял счет в матче 7-го тура РПЛ против «Локомотива» — 2:2.
На 90+6-й минуте встречи форвард реализовал пенальти, назначенный за фол нападающего «Локомотива» Николая Комличенко в своей штрафной площади. Комличенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Раков забил пятый гол в сезоне-2025/26. 20-летний россиянин — воспитанник «Локомотива», он выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из московского клуба.
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|60-23
|66
|
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|11
|5
|54-39
|53
|
4
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|52
|
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|
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|
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|8
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|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
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|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
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