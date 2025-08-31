«Локомотив» упустил победу над «Крыльями Советов» в концовке матча РПЛ

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче 7-го тура РПЛ — 2:2.

Счет на 3-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Дмитрий Воробьев с передачи новичка красно-зеленых Данила Пруцева. Второй гол на 44-й минуте забил Дмитрий Баринов, замкнув подачу с углового от Алексея Батракова.

На 63-й минуте один мяч отыграл полузащитник самарцев Амар Рахманович. В концовке встречи форвард «Локомотива» Николай Комличенко получили вторую желтую карточку за нарушение в своей штрафной и был удален с поля. Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков на 90+7-й минуте реализовал пенальти.

«Локомотив» набрал 15 очков и лидирует турнирной таблице чемпионата России, самарцы с 9 очками — на 8-й строчке.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».