«Локомотив» — «Крылья Советов»: Карасев ошибочно не удалил Бакаева

На 76-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» судья Сергей Карасев неверно оценил фолы Зелимхана Бакаева, который ударил рукой и ногой Вадима Ракова, и продолжил игру, позволив самарцам начать контратаку.

В том эпизоде футболист железнодорожников сначала попал самарцу в голеностоп, а через мгновение ударил его левой рукой в шею и лицо, разбив ему губу.

Все это произошло на глазах у Карасева. Тот применил дисциплинарную санкцию к Бакаеву только через минуту, вместо удаления за серьезное нарушение правил показав лишь желтую карточку. А Раков отправился за помощью к врачам.

Видеоассистенты Сергей Цыганок и Павел Шадыханов в действия рефери не вмешались. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов быстро среагировал на случившееся и на 78-й минуте заменил Бакаева.