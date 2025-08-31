Федорищев о задержании любительской команды в Самарской области: «Это работа по наведению порядка»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с задержанием любительской команды по футболу «Team Young».

«Мы в курсе ситуации, но это никак не связано с футболом. Это работа правоохранительных органов по наведению порядка. Она будет продолжена», — сказал Федорищев.

Около 20 игроков команды были задержаны в Самарской области. Как утверждает «Mash на спорте», большинство задержанных оказались нелегальными мигрантами. Причиной проверки стало то, что игроки постоянно нападали на своих соперников и оскорбляли их по национальному признаку. Утверждалось, что некоторые из задержанных находились в состоянии наркотического опьянения.