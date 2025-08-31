ЦСКА и «Краснодар» встречаются в матче 7-го тура чемпионата России в воскресенье, 31 августа. Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве, начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча армейцеы и «быков». Следить за основными событиями игры ЦСКА — «Краснодар» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч москвичей и краснодарцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеканала.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 18:00. ВЭБ Арена (Москва)

После шести туров ЦСКА набрал в РПЛ 14 очков, «Краснодар» — 15 очков. В шестом туре армейцы победили «Акрон» в Москве — 3:1, а «быки» разгромили «Крылья Советов» в Самаре — 6:0.