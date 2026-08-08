Источник: «Локомотив» хочет арендовать игрока «Црвены Звезды» Хенделя
«Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Црвены Звезды» Томасе Хенделе, сообщает журналист Пшемек Семеняко.
Как отмечает источник, 25-летний футболист уже несколько недель находится на трансферном рынке, а сербский клуб пытается от него избавиться. Отмечается, что железнодорожники хотят арендовать Хенделя за 500 тысяч евро с опцией выкупа после окончания сезона.
В 2025 году к подписанию Хенделя был близок ЦСКА, однако трансфер сорвался — полузащитник отказался от перехода в московскую команду из-за отсутствия еврокубков. На тот момент футболист еще выступал за «Виторию Гимарайнш».
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|2
|0
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|6
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|0
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|6
|
5
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|0
|0
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|6
|
6
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|0
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|5
|
7
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|1
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|
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|
9
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|
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|
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|Акрон
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|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
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|10.08
|19:30
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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