Источник: «Локомотив» хочет арендовать игрока «Црвены Звезды» Хенделя

«Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Црвены Звезды» Томасе Хенделе, сообщает журналист Пшемек Семеняко.

Как отмечает источник, 25-летний футболист уже несколько недель находится на трансферном рынке, а сербский клуб пытается от него избавиться. Отмечается, что железнодорожники хотят арендовать Хенделя за 500 тысяч евро с опцией выкупа после окончания сезона.

В 2025 году к подписанию Хенделя был близок ЦСКА, однако трансфер сорвался — полузащитник отказался от перехода в московскую команду из-за отсутствия еврокубков. На тот момент футболист еще выступал за «Виторию Гимарайнш».