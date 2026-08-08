«Крылья Советов» — «Балтика»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в 3-м туре РПЛ в субботу, 8 августа. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 15.30 по московскому времени.

Основные события встречи «Крылья Советов» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Начало эфира — в 15.25 мск.

Во 2-м туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА — 1:1, «Балтика» обыграла «Динамо» со счетом 2:1.

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