«Локомотив» — «Акрон»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Локомотив» и «Акрон» сыграют в 3-м туре РПЛ в субботу, 8 августа. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

08 августа, 18:00. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Локомотив» — «Акрон» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по платной подписке).

Во 2-м туре чемпионата России «Локомотив» проиграл махачкалинскому «Динамо» — 1:2, «Акрон» уступил «Рубину» со счетом 1:2.

Железнодорожники после 2-х туров занимают 12-е место с одним очком в активе, а команда из Тольятти находится на последней строчке, не имея очков.

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