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«Локомотив» — «Химки»: Мампасси, Кухта и Изидор дебютируют за железнодорожников в РПЛ

Форварды Кухта и Изидор дебютируют за «Локомотив» в РПЛ в матче с «Химками»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Локомотив» и «Химки» объявили составы на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе железнодорожников с первых минут выйдут защитник Марк Мампасси, Ян Кухта и Вильсон Изидор. Все трое перешли в «Локомотив» в зимнее трансферное окно, матч с «Химками» станет для них первым в российской премьер-лиге. До этого они играли за команду только в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (0:4).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Рыбус, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Бабкин, Марадишвили, Кухта, Керк, Изидор.

Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Черный, Рыбчинский, Тикнизян, Борисенко, Петров, Зинович, Хлынов.

«Химки»: Лантратов, Жирков, Тихий, Боженов, Бруно Виана, Волков, Глушаков, Кухарчук, Камышев, Главчич, Ламкель Зе.

Запасные: Тусеев, Набиуллин, Юран, Магомедов, Сабович, Руденко, Садыгов.

Матч «Локомотив» — «Химки» состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 14.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Химки

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Вильсон Изидор
Марк Мампасси
Ян Кухта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 - : -
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 - : -
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
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Артем Дзюба

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 8
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