ЦСКА рассказал о состоянии Марио Фернандеса, получившего перелом носа в матче с «Нижним Новгородом»

ЦСКА рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса, который получил травму в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:0).

31-летний россиянин вчера прошел дополнительное обследование, не выявившее повреждений, которые обусловили бы длительное лечение. Футболист находится под контролем врачей команды. Окончательные сроки восстановления будут определены после оценки динамики состояния игрока через 2-3 дня.

В конце матча с «Нижним Новгородом» Фернандес столкнулся с защитником «Нижнего Новгорода» Иброгимхалилом Юлдошевым, после чего покинул поле. У футболиста был сильно разбит нос. После матча главный тренер армейцев Алексей Березуцкий сообщил, что у Фернандеса перелом носа и сотрясение мозга.

В сезоне-2021/22 Фернандес принял участие в 20 матчах ЦСКА и не отличился результативными действиями.