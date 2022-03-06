Иванов: «Игроки «Урала» нормально перенесли поездку на поезде на матч с «Краснодаром»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал тот факт, что игроки команды добирались до Краснодара на поезде на матч 20-го тура РПЛ.

«Нормально добрались, нам не привыкать, раньше ездили на поездах. Долетели до Сочи, за шесть часов доехали до Краснодара. Сели в нормальный поезд, доехали, ничего страшного. Все перенесли это нормально», — цитирует Иванова ТАСС.

Напомним, 11 аэропортов в южных городах России была временно приостановлена.

Матч «Краснодар» — «Урал» состоится завтра, 7 марта. Начало — в 14.00 (мск).

Как «Урал» едет в поезде на игру с «Краснодаром». Фото