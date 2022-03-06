Иванов: «Игроки «Урала» нормально перенесли поездку на поезде на матч с «Краснодаром»
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал тот факт, что игроки команды добирались до Краснодара на поезде на матч 20-го тура РПЛ.
«Нормально добрались, нам не привыкать, раньше ездили на поездах. Долетели до Сочи, за шесть часов доехали до Краснодара. Сели в нормальный поезд, доехали, ничего страшного. Все перенесли это нормально», — цитирует Иванова ТАСС.
Напомним, 11 аэропортов в южных городах России была временно приостановлена.
Матч «Краснодар» — «Урал» состоится завтра, 7 марта. Начало — в 14.00 (мск).
Источник: https://tass.ru/sport/13985615
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|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|- : -
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|- : -
|7.03
|14:00
|
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|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
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|7.03
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|
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Зенит
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Реми Кабелла
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|
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Филипе Силва Малком
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|
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Динамо
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|К
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