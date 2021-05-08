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«Локомотив» — «Динамо»: в воротах сыграют Гильерме и Лещук

15:22
Маринато Гильерме. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маринато Гильерме. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» примет «Динамо» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.

В ворота «Локо» возвращается голкипер Гильерме, который отбыл дисквалификацию. У «Динамо» в соартовый состав попал голкипер Игорь Лещук.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мурило, Пабло, Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Жемалетдинов, Камано, Зе Луиш.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Черный, Сильянов, Миранчук, Рыбчинкский, Магкеев, Мухин, Смолов, Эдер, Лисакович.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Моро, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Тюкавин.

Запасные: Будачев, Пашивлюк, Плиев, Слепов, Нойштедтер, Каборе, Грулев, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Нжи.

Локомотив — Динамо

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