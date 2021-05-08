«Локомотив» — «Динамо»: в воротах сыграют Гильерме и Лещук
«Локомотив» примет «Динамо» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
В ворота «Локо» возвращается голкипер Гильерме, который отбыл дисквалификацию. У «Динамо» в соартовый состав попал голкипер Игорь Лещук.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мурило, Пабло, Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Жемалетдинов, Камано, Зе Луиш.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Черный, Сильянов, Миранчук, Рыбчинкский, Магкеев, Мухин, Смолов, Эдер, Лисакович.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Моро, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Тюкавин.
Запасные: Будачев, Пашивлюк, Плиев, Слепов, Нойштедтер, Каборе, Грулев, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Нжи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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