Бывший президент «Спартака» Червиченко считает, что Заболотный останется в «Сочи»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «СЭ» своим мнением о возможном переходе нападающего «Сочи» Антона Заболотного в ЦСКА.
«В последнее время ЦСКА принимает странные решения на трансферном рынке. Заболотный сейчас в хорошей форме, забивает много, но он не станет для команды решением проблем. Он не сильнее Рондона, непонятно зачем ЦСКА два габаритных форварда. Может быть, это агентская игра перед переподписанием контракта. Скорее всего, он останется в «Сочи». Я очень сомневаюсь, что армейцам нужен Заболотный, если учесть то, что еще Гайч вернется из аренды. «Сочи», скорее всего, попадет в еврокубки впервые в своей истории, зачем ему переходить в ЦСКА, где нет еврокубков, но есть конкуренция на его позицию», — сказал Червиченко «СЭ».
Как ранее стало известно «СЭ», контракт 29-летнего Заболотного с ЦСКА будет рассчитан на два года. Российский футболист перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента. Форвард играл за красно-синих с 2008-го по 2012.
(Антон Иванов)
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