«Арсенал» — «Рубин»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Рубина» на матч 29-го тура РПЛ.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Ткачев, Коновалов, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Джорджевич.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Комбаров, Сокол, Горбатенко, Пантелеев, К. Кангва, Громыко, Ковалев, Луценко, Панченко.
«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Бегич, Зуев, Зотов, Абильгор, Мусаев, Йевтич, Бакаев, Макаров, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Уремович, Грицаенко, Суриков, Пухаев, Шатов, Костюков, Игнатьев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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