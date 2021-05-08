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«Арсенал» — «Рубин»: стали известны стартовые составы

15:20
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Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Рубина» на матч 29-го тура РПЛ.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Ткачев, Коновалов, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Джорджевич.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Комбаров, Сокол, Горбатенко, Пантелеев, К. Кангва, Громыко, Ковалев, Луценко, Панченко.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Бегич, Зуев, Зотов, Абильгор, Мусаев, Йевтич, Бакаев, Макаров, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Уремович, Грицаенко, Суриков, Пухаев, Шатов, Костюков, Игнатьев.

Арсенал Т — Рубин

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