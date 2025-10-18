«Локомотив» — ЦСКА: Батраков открыл счет

«Локомотив» вышел вперед в матче против ЦСКА в 12-м туре РПЛ — 1:0.

На 17-й минуте ударом из-за штрафной забил Алексей Батраков. 20-летний полузащитник забил свой десятый гол в этом розыгрыше РПЛ и продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.