«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: видео голов

«Краснодар» в гостях переиграл махачкалинское «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ — 2:0.

43-я минута. Эдуард Сперцян — 0:1

80-я минута. Виктор Са — 0:2

«Краснодар» (26 очков) поднялся на первое место в РПЛ, обойдя ЦСКА (24) и «Локомотив» (23), которые сыграют между собой в 12-м туре.

«Динамо» (10) продлило серию без побед в РПЛ до 4 матчей и остается на 13-м месте.