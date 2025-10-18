«Локомотив» — ЦСКА: Дивеев получил рассечение носа

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил повреждение в первом тайме матча против «Локомотива» в 12-м туре РПЛ.

На 32-й минуте защитник армейцев столкнулся с полузащитником железнодорожников Артемом Карпукасом.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.