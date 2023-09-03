«Локомотив» и «Балтика» сыграют в матче седьмого тура чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024 в воскресенье, 3 сентября. Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начало — в 15.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Локомотив» — «Балтика» можно будет в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 15.00. Онлайн-трансляция с формальными событиями матча — по ссылке.

«Локомотив», который тренирует Михаил Галактионов, набрал девять очков после шести туров (10-е место). «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича располагается на предпоследней, 15-й строчке с тремя баллами.

«СЭ» также проведет подробную текстовую трансляцию игры «Локомотив» — «Балтика».

РПЛ: расписание матчей и трансляции чемпионата России седьмого тура