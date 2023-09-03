Рианчо заявил, что о работе в «Спартаке» пока не думает

Испанский тренер Рауль Рианчо заявил, что не думает о работе в «Спартаке». Специалист на данный момент возглавляет «Расинг».

«О работе в «Спартаке» я сейчас не думаю. Я в данный момент работаю в менеджменте «Расинга», — сказал Рианчо «РБ Спорт».

Сообщалось, что из-за неудачный результатов красно-белых главного тренера Гильермо Абаскаля могут уволить.