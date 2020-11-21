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«Локомотив» — «Арсенал»: прямая трансляция матча

18:30
Футболисты «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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21 ноября, сегодня, «Локомотив» на «РЖД Арене» сыграет с «Арсеналом» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Игра начнется в 19.00 (мск).

Команда Марко Николича с 21 баллом занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» — 13 очков и 12-я строчка.

Следить за матчем «Локомотив» — «Арсенал» можно с помощью онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Арсенал»

Локомотив — Арсенал Т

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