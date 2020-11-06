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«Локо» силен, рад первому дерби, будет прекрасная атмосфера". Сандро Шварц — о матче с Локо

13:06
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Рад впервые поучаствовать в дерби, — сказал Шварц. — Команда соперника хорошо готова физически. Мы проанализировали их матчи в РПЛ и Лиги чемпионов. У «Локо» есть индивидуально сильные футболисты, встреча с «Атлетико» это доказала. Нам важно сохранять баланс между обороной и атакой, поскольку соперник силен в переходных фазах. Уверен, что будет особая атмосфера на стадионе. (Константин Алексеев)

Динамо — Локомотив

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