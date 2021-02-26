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Липовому нравится, как Сандро Шварц доносит свои мысли до игроков «Динамо»

20:25
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Полузащитник «Динамо» Данил Липовой рассказал, что ему нравится в работе главного тренера команды Сандро Шварца.

«Мне нравится четкость его объяснений, как он все рассказывает на теоретических занятиях, — цитирует футболиста официальный сайт клуба 26 февраля. — Как доносит свои мысли игрокам, чтобы каждый понимал, что должен делать на поле в том или ином эпизоде».

Первую половину сезона 21-летний Липовой провел в аренде в «Химках». Он провел за команду 11 матчей.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/interview/?id_4=16228

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