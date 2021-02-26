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«Тамбов» — «Ротор»: гости забили третий мяч

20:32
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«Ротор» забил еще один гол в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

На 72-й минуте отличился Николай Кипиани. Счет матча — 3:1 в пользу «Ротора».

Тамбов — Ротор

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