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«Тамбов» — «Ротор»: гости сравняли счет

20:18
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«Ротор» сравнял счет в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

На 54-й минуте в свои ворота забил Зураб Гигашвили. Счет матча — 1:1.

Тамбов — Ротор

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