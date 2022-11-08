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Сегодня, 18:15

Личка сравнил Сычевого и Агаларова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка объяснил, за счет чего так «выстрелил» в этом сезоне нападающий его команды Владимир Сычевой.

— А в чем заключается феномен Сычевого? И есть ли он — этот феномен?

— Этот парень сделал себя сам. Сам вытащил себя на тот уровень, на котором сейчас находится. Я его впервые увидел, когда он играл за омский «Иртыш». Мы уже тогда хотели с Димой Андреевым (спортивный директор «Оренбурга». — Прим. «СЭ») пригласить Вову в «Оренбург». Начали за ним пристально следить, но он остался в Омске до лета. В первый год в «Оренбурге» ему было непросто. Он нечасто проходил в состав.

— Почему?

— У нас были Фамейе и Воробьев. Но Сычевой нормально воспринимал ситуацию, постепенно прибавлял. Забил шесть мячей. Он много работает на тренировках. Остается на поле после занятий, отшлифовывает завершение атак. У него глаза горят! Парень хочет расти. И сейчас ему воздается за длительную пахоту. Я часто говорю своим игрокам: «Если ты сегодня не вышел на поле, это не значит, что через два года ты не окажешься в «Спартаке». Все зависит исключительно от тебя, от твоих амбиций и способности к ежедневному труду. Если хочешь выйти из зоны комфорта, все реально. Если не намерен ее покидать, то завтра будешь играть в ФНЛ, а через пару лет забудешь про футбол».

— Скептики считают, что Сычевой — это бомбардир на один сезон, и нередко сравнивают его с Гамидом Агаларовым.

— Сейчас я, конечно, не могу с полной уверенностью сказать, что Сыч будет исправно забивать и в следующем году. В жизни все бывает. Никто не знает, что случится завтра... Но пока Вова подтверждает свой уровень. Он — в гонке бомбардиров, попал в расширенный список сборной России. Это уже о чем-то говорит. Ему надо понимать, что в футболе важна стабильность. Если в этом сезоне он забьет 15-17 голов, то в следующем нельзя снижать планку. А сравнение с Агаларовым не совсем корректное.

— Почему?

— Не считаю Агаларова слабым нападающим, который случайно стал лучшим бомбардиром РПЛ. Нет! Просто «Уфа» старалась играть на контратаках. Такой футбол идеально подходил Гамиду. «Ахмат» сейчас играет в другой манере. Может быть, Агаларов пока не подстроился под этот стиль. Многое же зависит еще и от команды. Есть такое понятие — «своя команда». Но на первом плане однозначно стоит желание самого футболиста. Готов ли он выходить из зоны комфорта?

После 16 туров сезона-2022/23 в чемпионате России форвард оренбуржцев Владимир Сычевой занимает второе место в списке лучших бомбардиров с 11 голами.

Агаларов стал лучшим бомбардиром сезона-2021/22 в РПЛ с 19 голами.

Марцел Личка. «Для России Дзюба большой футболист. Но «Оренбург» играет по-другому». Интервью тренера главной сенсации РПЛ
Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
Марцел Личка
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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