Личка сравнил Сычевого и Агаларова
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка объяснил, за счет чего так «выстрелил» в этом сезоне нападающий его команды Владимир Сычевой.
— А в чем заключается феномен Сычевого? И есть ли он — этот феномен?
— Этот парень сделал себя сам. Сам вытащил себя на тот уровень, на котором сейчас находится. Я его впервые увидел, когда он играл за омский «Иртыш». Мы уже тогда хотели с Димой Андреевым (спортивный директор «Оренбурга». — Прим. «СЭ») пригласить Вову в «Оренбург». Начали за ним пристально следить, но он остался в Омске до лета. В первый год в «Оренбурге» ему было непросто. Он нечасто проходил в состав.
— Почему?
— У нас были Фамейе и Воробьев. Но Сычевой нормально воспринимал ситуацию, постепенно прибавлял. Забил шесть мячей. Он много работает на тренировках. Остается на поле после занятий, отшлифовывает завершение атак. У него глаза горят! Парень хочет расти. И сейчас ему воздается за длительную пахоту. Я часто говорю своим игрокам: «Если ты сегодня не вышел на поле, это не значит, что через два года ты не окажешься в «Спартаке». Все зависит исключительно от тебя, от твоих амбиций и способности к ежедневному труду. Если хочешь выйти из зоны комфорта, все реально. Если не намерен ее покидать, то завтра будешь играть в ФНЛ, а через пару лет забудешь про футбол».
— Скептики считают, что Сычевой — это бомбардир на один сезон, и нередко сравнивают его с Гамидом Агаларовым.
— Сейчас я, конечно, не могу с полной уверенностью сказать, что Сыч будет исправно забивать и в следующем году. В жизни все бывает. Никто не знает, что случится завтра... Но пока Вова подтверждает свой уровень. Он — в гонке бомбардиров, попал в расширенный список сборной России. Это уже о чем-то говорит. Ему надо понимать, что в футболе важна стабильность. Если в этом сезоне он забьет 15-17 голов, то в следующем нельзя снижать планку. А сравнение с Агаларовым не совсем корректное.
— Почему?
— Не считаю Агаларова слабым нападающим, который случайно стал лучшим бомбардиром РПЛ. Нет! Просто «Уфа» старалась играть на контратаках. Такой футбол идеально подходил Гамиду. «Ахмат» сейчас играет в другой манере. Может быть, Агаларов пока не подстроился под этот стиль. Многое же зависит еще и от команды. Есть такое понятие — «своя команда». Но на первом плане однозначно стоит желание самого футболиста. Готов ли он выходить из зоны комфорта?
После 16 туров сезона-2022/23 в чемпионате России форвард оренбуржцев Владимир Сычевой занимает второе место в списке лучших бомбардиров с 11 голами.
Агаларов стал лучшим бомбардиром сезона-2021/22 в РПЛ с 19 голами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2