Лещенко жестко раскритиковал судейство в матче «Ахмат» — «Динамо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение бело-голубых в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Судейство безобразное. Больше ничего не могу сказать. В чем именно? Был аут, а гол забили практически из аута. Видно, когда есть определенная тенденция. Я смотрел матч фрагментарно, не все видел, к сожалению, но это болезнь нашего судейского корпуса — постоянно что-то придумывать. «Динамо» больше всех страдает от этого. То неправильно назначенные пенальти, то еще что-нибудь...» — заявил Лещенко «СЭ».

После 17 туров «Динамо» с 20 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.