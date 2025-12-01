Сперцян установил рекорд по количеству голевых пасов со стандартов за сезон РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян установил рекорд по количеству результативных передач со стандартных положений за сезон чемпионата России, сообщает портал Opta.

В игре с «Крыльями Советов» (5:0) в 17-м туре РПЛ хавбек оформил 7-й голевой пас. Предыдущим лучшим результатом были шесть передач, их авторами становились Матье Вальбуэна («Динамо» в сезоне-2014/15), Драган Блатняк («Химки», 2009), Бибрас Натхо («Рубин», 2011/12) и Бителло («Динамо», 2024/25). Статистика ведется с 2009 года.

25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 24 матча, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.