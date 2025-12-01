Жена Сергея Семака сообщила, что чуть не погибла: «Я была в секунде от смерти»

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала, что вчера чуть не погибла.

«Я была в секунде от смерти. Пообедав с Лалой, болтая с мужем по телефону, выхожу на дорогу из-за капота машины, не заметив, что по маленькой однополосной дорожке, где ограничение скорости 40 км/час, несется автомобиль со скоростью 120. Доля секунды, и мой сегодняшний пост стал бы последним. Подолы пальто от встречного ветра раскрылись, взмывшись вверх. От осознания произошедшего меня трясло еще очень долго...» — написала супруга тренера в соцсети.

Сергей Семак и Анна Семак состоят в браке с 2008 года. Они воспитывают шестерых детей: Семена, Ивана, Варвару, Савву, Иларию и Татьяну.

30 ноября «Зенит» обыграл на своем обыграл «Рубин» со счетом 1:0 в матче 17-го тура РПЛ.