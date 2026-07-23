Лещенко считает, что «Динамо» способно бороться за тройку лидеров в новом сезоне РПЛ

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» оценил перспективы бело-голубых в сезоне РПЛ-2026/27.

«Странно, что некоторые наши комментаторы исключают «Динамо» из медалей. В этом году вполне можно претендовать на высокие места. Состав сбалансирован, чувствуется рука тренера. Он разгоняет команду, все играют по 90 минут и хорошо выдерживают нагрузку. Ниже четвертого места в этом году мы не займем. А может быть, и поборемся за тройку лидеров. «Динамо» очень вырос как клуб», — сказал Лещенко «СЭ».

Первый матч в РПЛ в сезоне-2026/27 «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» 25 июля. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 мск.

Давид Петросян