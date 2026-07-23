«Зенит» провел презентацию Андраде и Аугусто

«Зенит» представил новичков: защитника Кевина Андраде и форварда Фелипе Аугусто. В рамках церемонии в клубном магазине на Невском проспекте в Санкт-Петербурге футболисты нанесли свои номера и фамилии на игровую форму, а также раздали автографы болельщикам.

— Впервые в жизни занимаюсь чем-то подобным. Очень приятный процесс, — сказал Андраде. — Приятно видеть болельщиков, находиться здесь, быть частью такого большого клуба. Конечно, мы со своей стороны, как новые игроки, рассчитываем принести много пользы и помочь команде добиться всех поставленных целей.

— Счастлив, что прошла такая церемония. Спасибо всем, кто пришел, — сказал Аугусто. — Очень надеюсь, что смогу своими результативными действиями на поле помогать «Зениту» добиваться побед, добиваться трофеев и титулов.

27-летний колумбийский защитник Андраде перешел в «Зенит» из «Балтики» и выступает под 25-м номером. 22-летний бразильский форвард Аугусто был приобретен у «Трабзонспора» и взял 9-й номер.