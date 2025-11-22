Лещенко о встрече с игроками «Динамо»: «Команда настроена хорошо, произошла перезагрузка. Ждем результата»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» впечатлениями от встречи с командой на базе в Новогорске.

«Была встреча с командой. Говорили о недостатках и перспективах. Представляли Ролана Гусева в роли исполняющего обязанности главного тренера. Это традиционная история, когда мы общаемся с футболистами, сказали им свои пожелания. Команда настроена хорошо, произошла перезагрузка, психологическая и эмоциональная разгрузка. Игрокам многое было непонятно. Надеюсь, что сейчас Гусев с Паршивлюком объяснят им все. Ждем результата», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» после 15-го тура занимает десятое место и набрало 17 очков. 17 ноября Валерий Карпин объявил, что покидает пост главного тренера команды. 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.