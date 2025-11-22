«Оренбург» — «Балтика»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Балтики» на матч 16-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Мофи, Ду Кейрос, Касимов, Рыбчинский, Квеквескири, Горлюк, Томпсон, Гузина.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль.