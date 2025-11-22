Шунин подтвердил, что может получить должность в «Балтике»

Бывший вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин заявил, что действительно может получить должность в «Балтике».

38-летний Шунин объявил о завершении игровой карьеры в мае этого года.

«Думаю, не стоит раньше времени это озвучивать. Но да, мы обсуждаем работу в клубе и его развитие», — приводит Sport24 слова Шунина.

Также он ответил, в чем заключается его интерес начать работу именно в калининградском клубе.

«Балтика» — действительно клуб-сенсация этого сезона, от этого перспектива поработать там выглядит еще интереснее. Мне импонирует, как команда играет, как Талалаев ведет тренерскую работу, как руководство выстраивает политику клуба. Хочется быть полезным и сделать «Балтику» лучше», — добавил экс-голкипер.

«Балтика» набрала 28 очков за 15 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.