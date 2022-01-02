Лещенко — о Смолове: «Он один из лучших в нашем чемпионате! Важное усиление!»
Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе 31-летнего нападающего Федора Смолова из «Локомотива».
По информации «СЭ», «Динамо» договорилось с «Локомотивом» об условиях перехода нападающего Федора Смолова. Красно-зеленые за символическую сумму готовы отпустить 31-летнего нападающего, у которого до истечения контракта осталось полгода.
«Прекрасно! Смолов — один из самых ярких нападающих. Это очень важное усиление. Он очень харизматичный игрок с желанием работать, атаковать и перемещаться. Очень полезный игрок! Я считаю, что он один из самых лучших игроков в нашем чемпионате. Смолов очень приятный парень. Рад буду видеть его в «Динамо», — сказал Лещенко «СЭ».
В нынешнем сезоне Федор в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
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