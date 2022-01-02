Мещеряков считает, что переход Смолова в «Динамо» пойдет на пользу молодым игрокам

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал возможный переход нападающего Федора Смолова в «Динамо».

По информации «СЭ», клубы об условиях перехода нападающего. Красно-зеленые за символическую сумму готовы отпустить 31-летнего нападающего, у которого до истечения контракта осталось полгода.

«Федя — абсолютно профессиональный нападающий, на мой взгляд. Потеря ли для «Локомотива»? Не ко мне вопрос. Наверняка у руководителей клуба и спортивной дирекции есть определенная стратегия, которой следуют, будем ждать результата.

Насколько я Федора знаю, он всегда и в игре, и на тренировках советует молодым игрокам, как надо вести себя на поле и что лучше делать. Думаю, для роста молодых и мастеровитых игроков его переход станет только пользой", — цитирует Metaratings Смолова.

В этом сезоне Федор Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.