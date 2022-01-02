Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о возможном переходе 31-летнего нападающего Федора Смолова в «Динамо».

По информации «СЭ», «Динамо» договорилось с «Локомотивом» об условиях перехода нападающего Федора Смолова. Красно-зеленые за символическую сумму готовы отпустить 31-летнего нападающего, у которого до истечения контракта осталось полгода.

«Ясно, что «Локомотиву» лучше от этого не будет, — сказала Смородская «СЭ». — Видимо, он не хочет оставаться в команде. На эту позицию у «Локо» особо и нет замены. Они не купили никого. Остаток сезона можно играть — крайками, например. Не понятно, кто будет ставить игру. Я в Гисдоля вообще не верю. Смолов уходит свободным агентом, то есть «Локомотив» не получит денег. По-прежнему страдает управление командой. Как можно было довести, чтобы игроки уходили свободными агентами?»

В нынешнем сезоне Федор в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.