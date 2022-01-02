Смородская — о Смолове: «Страдает управление командой! Как можно было довести до ухода свободным агентом?»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о возможном переходе 31-летнего нападающего Федора Смолова в «Динамо».
По информации «СЭ», «Динамо» договорилось с «Локомотивом» об условиях перехода нападающего Федора Смолова. Красно-зеленые за символическую сумму готовы отпустить 31-летнего нападающего, у которого до истечения контракта осталось полгода.
«Ясно, что «Локомотиву» лучше от этого не будет, — сказала Смородская «СЭ». — Видимо, он не хочет оставаться в команде. На эту позицию у «Локо» особо и нет замены. Они не купили никого. Остаток сезона можно играть — крайками, например. Не понятно, кто будет ставить игру. Я в Гисдоля вообще не верю. Смолов уходит свободным агентом, то есть «Локомотив» не получит денег. По-прежнему страдает управление командой. Как можно было довести, чтобы игроки уходили свободными агентами?»
В нынешнем сезоне Федор в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю